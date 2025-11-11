Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 69,50 EUR.

Um 15:42 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 69,50 EUR ab. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 68,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.222 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,75 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,74 EUR je Aktie verdient. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

