Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 70,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,0 Prozent auf 70,70 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 71,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 70,00 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.356 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,51 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,93 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,74 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 325,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

