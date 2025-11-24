Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Montagnachmittag

Walmart im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walmart. Zuletzt sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 105,52 USD zu.

Das Papier von Walmart konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 105,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 106,26 USD. Bei 105,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 388.558 Walmart-Aktien.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,935 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,17 USD.

Am 20.11.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Walmart im vergangenen Quartal 179,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walmart 169,59 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Walmart.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

