Aktie im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart schiebt sich am Abend vor

25.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von Walmart zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von Walmart legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 106,50 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 106,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.126.707 Walmart-Aktien.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,86 Prozent könnte die Walmart-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,935 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,17 USD.

Walmart veröffentlichte am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 179,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,59 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Walmart-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Walmart im Jahr 2026 2,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

