Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag freundlich

DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 105,36 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 105,36 USD. Die Walmart-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,48 USD. Bei 104,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 365.643 Walmart-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 109,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,935 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,17 USD an.

Die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 20.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 179,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,59 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

