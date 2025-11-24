DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.864 +2,7%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.130 +1,6%
Walmart im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verliert am Montagabend

24.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verliert am Montagabend

Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walmart befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 104,99 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
91,14 EUR -0,02 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 104,99 USD. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 104,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 105,36 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.075.833 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 109,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 31,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,935 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,17 USD für die Walmart-Aktie aus.

Walmart ließ sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,57 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 179,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169,59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 23.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,63 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben

Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
21.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

