DAX24.293 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,04 -5,2%Nas23.405 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1949 -0,1%Öl70,59 +2,7%Gold5.272 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bilanzen machen Kurse: DAX beendet Handel auf tiefrotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet Bilanzen machen Kurse: DAX beendet Handel auf tiefrotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Gold & Silber: Zwangsverkäufe treffen auf überhitzte Stimmung! Gold & Silber: Zwangsverkäufe treffen auf überhitzte Stimmung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/AKTIE IM FOKUS: Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da

29.01.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
609,60 EUR 48,80 EUR 8,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
355,00 EUR -48,55 EUR -12,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(technische Wiederholung)

NEW YORK (dpa-AFX) -

Meta-Aktien schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da

Wer­bung

Big Tech hat am Donnerstag am New Yorker Aktienmarkt nach Quartalszahlen von Meta und Microsoft die Akzente gesetzt. Während Microsoft-Aktien einbrachen, hatten die Anleger von Meta Grund zum Jubeln. So sprangen die Titel des Social-Media-Konzerns im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Ende Oktober und gewannen zuletzt 7,8 Prozent auf gut 721 US-Dollar. Der US-Technologiesektor stand hingegen unter Druck, belastet auch von Microsoft.

Meta schraubt mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hoch. Unternehmenschef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google (Alphabet C (ex Google)) und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Das Geld für den KI-Ausbau kommt weiterhin vor allem aus dem boomenden Geschäft mit Werbung auf Plattformen wie Facebook und Instagram. Meta übertraf im vergangenen Quartal mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten.

Das Werbegeschäft nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan von Goldman Sachs. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren. Sein Kursziel erhöhte Sheridan von 815 auf 835 US-Dollar. Brent Thill vom Analysehaus Jefferies ist mit seinem von 910 auf 1.000 US-Dollar angehobenen Kursziel noch optimistischer. Meta habe mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb er./ajx/bek/he

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
17:11Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
14:41Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:51Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
12:46Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17:11Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
14:41Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:51Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
12:46Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen