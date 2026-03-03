DAX23.871 +0,3%Est505.791 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1596 -0,1%Öl83,96 +2,4%Gold5.168 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
BSW-Umfrage: Nutzen Sie Gold, Silber und andere Rohstoffe bei Ihrer Geldanlage? BSW-Umfrage: Nutzen Sie Gold, Silber und andere Rohstoffe bei Ihrer Geldanlage?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen präsentiert

Brenntag-Aktie verliert leicht: Prognose 2025 verfehlt und Dividende gesenkt

04.03.26 09:39 Uhr
Dividende gesenkt, Prognose verfehlt - Brenntag kämpft im volatilen Markt - Aktie etwas schwächer | finanzen.net

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und seine operative Prognose verfehlt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,10 EUR -0,03 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Konzern verwies auf ein herausforderndes makroökonomisches und geopolitisches Umfeld. Da im laufenden Geschäftsjahr weiterhin schwache Marktbedingungen erwartet werden, werde sich Brenntag in diesem volatilen Umfeld auf Kostendisziplin, Cash-Generierung und die Vereinfachung der Konzernstruktur konzentrieren, peilt 2026 aber wieder operatives Wachstum an. Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 2 Cent niedrigere Dividende von 1,90 Euro pro Aktie erhalten.

Wer­bung

Auf Basis vorläufiger Zahlen ging der Umsatz um 3,7 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) lag 1,29 Milliarden Euro um 8,6 Prozent unter dem Vorjahr. Das operative EBITA lag mit 929 Millionen Euro um 12,6 Prozent unter Vorjahr und unter der Prognosespanne von 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro.

Im Geschäftsjahr 2026 erwartet Brenntag ein operatives EBITDA zwischen 1,15 und 1,25 Milliarden Euro. Diese Prognose schließe mögliche Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten allerdings aus, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht belastbar abzuschätzen seien, teilte der Konzern mit.

Brenntag SE wird seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 am 12. März 2026

veröffentlichen.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gibt die Brenntag-Aktie zeitweise 0,37 Prozent auf 49 Euro nach.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
06.01.2026Brenntag SE UnderweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
12.12.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
06.01.2026Brenntag SE UnderweightMorgan Stanley
08.12.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen