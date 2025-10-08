DAX24.478 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.553 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,10 +0,6%Gold4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
Clara Technologies-Aktie springt hoch: KI-Tools und Amazon-Strategie treiben Wachstum Clara Technologies-Aktie springt hoch: KI-Tools und Amazon-Strategie treiben Wachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
So bewegt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag schwächer

08.10.25 09:28 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,77 EUR 0,21 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,43 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.530 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,00 EUR.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie tiefer: Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt dauern an

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Zalando-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen