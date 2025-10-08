Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag schwächer

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,43 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,43 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.530 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,00 EUR.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Zalando-Aktie.

