Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 23,54 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 23,54 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 23,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 23,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 525.229 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 70,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (22,12 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 6,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,58 EUR an.

Am 06.11.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 3,02 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Zalando-Aktie leichter: DFB erhält wohl Millionen im Jahr für Sponsoring-Partnerschaft

Zalando-Aktie trotz Kurszielsenkung durch RBC gefragt