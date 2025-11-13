DAX24.215 -0,7%Est505.788 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1607 +0,1%Öl63,09 +0,7%Gold4.232 +0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Profil
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag gestärkt

13.11.25 12:04 Uhr

13.11.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 23,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,76 EUR 0,24 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 23,72 EUR. Bei 23,97 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 279.655 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 68,97 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 22,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 7,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,58 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,02 Mrd. EUR – ein Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

