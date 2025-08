Zukauf: Director vergrößert Depot um Symrise-Aktien

Insidertrade bei Symrise

Wie sich die Symrise-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Werte in diesem Artikel

Für den 31.07.2025 wurde bei Symrise ein Insiderdeal gemeldet. Der Aktien-Deal wurde am 01.08.2025 bekannt gemacht. Von Aufsichtsrat Feist, Harald wurden am 31.07.2025 Symrise-Papiere gekauft. Für je 79,10 EUR wurden 300 Symrise-Papiere erstanden. Das Papier von Symrise legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,90 Prozent auf 80,36 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 0,70 Prozent im Plus bei 79,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 952 Symrise-Aktien. Der Börsenwert von Symrise beläuft sich aktuell auf 11,11 Mrd. Euro. 139.772.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuletzt hatte es am 31.07.2025 Directors' Dealings bei Symrise gegeben. Insgesamt 1.200 Symrise-Anteile (80,40 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Klinger, Olaf Vorstand.

Redaktion finanzen.net