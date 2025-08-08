DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.014 -0,4%Nas21.438 -0,1%Bitcoin103.032 +0,6%Euro1,1614 -0,3%Öl66,75 +0,7%Gold3.355 -1,3%
Index-Performance im Blick

Zurückhaltung in New York: S&P 500 am Nachmittag schwächer

11.08.25 20:03 Uhr
Zurückhaltung in New York: S&P 500 am Nachmittag schwächer | finanzen.net

Derzeit herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,05 Prozent leichter bei 6.386,21 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 49,739 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 6.390,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6.389,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.407,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.382,32 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.259,75 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.659,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der S&P 500 bei 5.344,16 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.427,02 Punkte. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell TKO GROUP (+ 7,96 Prozent auf 176,29 USD), Albemarle (+ 7,70 Prozent auf 81,29 USD), Coinbase (+ 4,81 Prozent auf 325,49 USD), Electronic Arts (+ 4,10 Prozent auf 174,51 USD) und Tesla (+ 4,07 Prozent auf 343,07 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil The Hershey (-5,39 Prozent auf 174,34 USD), Under Armour (-5,24 Prozent auf 5,16 USD), Intuit (-5,06 Prozent auf 711,07 USD), Under Armour (-4,72 Prozent auf 4,95 USD) und Paycom Software (-3,74 Prozent auf 221,25 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.972.900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,823 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

