Wochenrückblick – Konjunkturdaten & Quartalszahlen

Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Nachdem letzte Woche schon vermehrt Unternehmen die Quartalszahlen veröffentlichten, schlossen sich diese Woche einige weitere Unternehmen an. Auch blicken wir mit Ihnen zusammen auf die Konjunkturergebnisse verschiedener Volkswirtschaften der vergangenen Woche.



Viele Konjunkturdaten zum Start der Woche



Die Woche startete mit einem Rekordhalbjahr von Talanx, das operative Ergebnis erhöhte sich um mehr als 30% auf 2 Milliarden Euro. Das Unternehmen rechnet damit, seine zuvor gesteckten Ziele für das laufende Jahr zu übertreffen. Die Großhandelspreise fielen um 0,2% gegenüber dem Vormonat Juli, so das statistische Bundesamt am Montagmorgen.





Am Dienstag startete Siemens Energy mit schwachen Quartalszahlen, das Windgeschäft der Windkrafttochter Siemens Gamesa macht dem Konzern zu schaffen. Der Konzern muss seine Zahlen nach unten hin korrigieren, auch wenn die anderen Geschäftsbereiche laut CEO Christin Bruch gute Leistung erbringen. Somit bleibt Gamesa weiterhin das Sorgenkind des Konzerns. Am selbigen Tag veröffentlichte Jinkosolar seine Quartalszahlen. Die Aktie reagierte jedoch verhalten auf die verbesserten Zahlen relativ gesehen zum Vorjahresquartal, die Anleger scheinen die verbesserten Quartalzahlen schon eingepreist zu haben. Im zweiten Quartal 2023 ist das Bruttoinlandsprodukt von Japan um 1,5% gewachsen, Chinas preisbereinigte Industrieproduktion stieg im Juli um 3,7%. Die Saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag in England im Juli bei 4,2%.





Walmart überzeugt, Inflation in England sinkt leicht



Die Quartalszahlen von Grand City Properties fielen am Mittwochmorgen wie erwartet aus. Das Unternehmen korrigierte seine Prognose für das operative Ergebnis nur leicht um 5 Millionen Euro nach unten auf nun 170-180 Millionen Euro. Am gleichen Tag veröffentlichte die Bank of England die Inflationsrate für den vergangenen Monat, welche auf 6,8% fällt. Für ein gesundes Wirtschaftswachstum scheint diese jedoch noch deutlich zu hoch. Das am Abend veröffentlichte FOMC Protokoll zeigt, dass sich die Währungshüter in den USA uneins sind über weitere Zinsanhebungen. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone stieg um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal.





Besonders gut kamen am Donnerstag die Quartalsergebnisse des US-amerikanischen Konzerns Cisco Systems an. Das Unternehmen konnte in der Telekommunikationsbranche steigende Marktanteile verbuchen und insgesamt seine Einnahmen um 11% gegenüber Vorjahr steigern. Auch stieg der operative Cashflow um 62% gegenüber dem Vorjahr. Daneben konnte das schon umsatzstärkste Unternehmen der Welt Walmart seinen Absatz weiter steigern. Den Umsatz beziffert das Unternehmen vergangenes Quartal auf 161,63 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 5,7% entspricht.





Zum Ende der Woche meldete England noch einmal niedrige Einzelhandelsumsätze, diese sanken um 1,2%. Diese seien teils auf die hohe Inflation und die schlechte meteorologische Lage zurückzuführen. Auch möchte das Schweizer Unternehmen Novartis seine Sparte für Generika und biologisch-verwandte Medikamente an die Börse bringen.





