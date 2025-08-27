DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,19 +1,2%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,49 -0,5%Gold3.393 -0,1%
Wenige Impulse

Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt

28.08.25 08:19 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum gibt es kaum Bewegung bei Euro und US-Dollar | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1640 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Im Tagesverlauf dürften Daten vom US-Arbeitsmarkt für mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen wöchentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zuletzt hatten die Hilfsanträge unerwartet deutlich zugelegt. "Bei einem weiteren Anstieg der Erstanträge könnten Sorgen vor einer Abschwächung am Arbeitsmarkt wieder größer werden und zu einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen beitragen", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed auf der nächsten Zinssitzung im September derzeit mit fast 90 Prozent eingeschätzt. Zuvor hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell mit Aussagen über eine mögliche Abschwächung des US-Arbeitsmarktes die Erwartungen an eine Zinssenkung verstärkt.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

