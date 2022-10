LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 29 auf 26 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den kurzzyklischen Segmenten des europäischen Investitionsgütersektors - Konsumgüter, Elektronik, Wohnungsbau, Teile der allgemeinen Industrie - zeigten sich Risse in der Nachfrage, was dem traditionellen Muster einer industriellen Rezession im Anfangsstadium entspreche, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. ABB sei in diesem Szenario nicht seine bevorzugte Aktie./la