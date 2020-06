FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ABB von 18 auf 19 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns reflektiere die gestiegene Branchenbewertung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei der anstehenden Vorstellung "erster Perspektiven" dürfte der neue Konzernchef allerdings keine neuen Finanzziele formulieren./edh/mis



