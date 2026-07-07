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Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Underweight

08:21 Uhr
AIR France-KLM Underweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
13,30 EUR -0,26 EUR -1,92%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
13,77 €		 Abst. Kursziel*:
-12,85%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
13,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,74%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:21 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
07.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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