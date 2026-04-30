AIXTRON Aktie

Marktkap. 5,04 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 35,00 auf 55,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im Optoelectronics-Bereich des Halbleiterindustrie-Zulieferers beginne gerade erst zu steigen, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Nachhaltigkeit der Opto-Investitionen. Die sich abzeichnende Stärkung der Auftragstrends - angetrieben durch Opto und GaN - berge weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Der Experte schraubte seine Umsatzprognosen für 2027 und 2028 merklich nach oben./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,81 €		 Abst. Kursziel*:
18,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:46 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Monats-Einstufungen April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 55,30 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 54,50 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
dpa-afx AIXTRON-Aktie zieht kräftig an: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet - Vorläufige Zahlen bestätigt
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Donnerstagmittag
EQS Group Inflection point driven by rising optoelectronics demand
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
