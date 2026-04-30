NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 35,00 auf 55,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im Optoelectronics-Bereich des Halbleiterindustrie-Zulieferers beginne gerade erst zu steigen, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Nachhaltigkeit der Opto-Investitionen. Die sich abzeichnende Stärkung der Auftragstrends - angetrieben durch Opto und GaN - berge weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Der Experte schraubte seine Umsatzprognosen für 2027 und 2028 merklich nach oben./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,81 €
|Abst. Kursziel*:
18,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:46
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley