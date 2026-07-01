AIXTRON Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell rechnet mit erneut starken Quartalsergebnissen des Anlagenbauers für die Chipindustrie, wie er in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der kleinen und mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen schrieb. Bei den Aufträgen im Optoelectronics-Bereich dürften asiatische Kunden eine größere Rolle spielen. Positive Kommentare zum Thema Galliumnitrid-Chips wären hilfreich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,95 €
|Abst. Kursziel*:
62,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,05%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG