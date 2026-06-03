Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

10:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet bei dem niederländischen Chemiekonzern mit einem höheren Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) als der Markt, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Dies sei auf höhere Preise und Kosteneinsparungen zurückzuführen, die höhere Rohstoff-/Frachtkosten, negative Währungseffekte, Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und auch die Inflation der Fixkosten mehr als ausgeglichen haben dürften./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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