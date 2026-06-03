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Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

10:56 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
59,58 EUR -0,60 EUR -1,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet bei dem niederländischen Chemiekonzern mit einem höheren Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) als der Markt, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Dies sei auf höhere Preise und Kosteneinsparungen zurückzuführen, die höhere Rohstoff-/Frachtkosten, negative Währungseffekte, Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und auch die Inflation der Fixkosten mehr als ausgeglichen haben dürften./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
59,82 €		 Abst. Kursziel*:
-1,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
59,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,97%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

10:56 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
27.05.26 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
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