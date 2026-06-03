Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,32 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet bei dem niederländischen Chemiekonzern mit einem höheren Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) als der Markt, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Dies sei auf höhere Preise und Kosteneinsparungen zurückzuführen, die höhere Rohstoff-/Frachtkosten, negative Währungseffekte, Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und auch die Inflation der Fixkosten mehr als ausgeglichen haben dürften./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
59,82 €
|Abst. Kursziel*:
-1,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
59,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,97%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|10:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.