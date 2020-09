ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom angesichts des von Bouygues beabsichtigten Verkaufs von Anteilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo bekräftigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Kaufempfehlung für die Aktien des Zugherstellers. Die fundamentalen Voraussetzungen am Eisenbahnmarkt seien stark und würden sich mit der Umsetzung des europäischen "Green Deal" sogar noch verbessern./tih/he