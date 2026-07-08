Alstom Aktie
Marktkap. 7,32 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,56 €
|Abst. Kursziel*:
79,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,89%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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