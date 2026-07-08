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Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

14:06 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
15,57 EUR -0,08 EUR -0,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,56 €		 Abst. Kursziel*:
79,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,89%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.07.26 Alstom Neutral UBS AG
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