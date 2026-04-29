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Marktkap. 1,76 Mrd. EUR

KGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
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WKN A2YNT3

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ISIN DE000A2YNT30

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Symbol ALZCF

Jefferies & Company Inc.

Alzchem Group Buy

11:31 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
179,00 EUR 4,40 EUR 2,52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe das Jahr 2026 mit übertroffenen Erwartungen eingeläutet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag nach Geschäftszahlen. Das weiterhin solide Abschneiden im Bereich der Spezialchemikalien - insbesondere bei Kreatin und Nitroguanidin - habe im ersten Quartal zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Profitabilität geführt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,00 €		 Abst. Kursziel*:
16,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
179,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
180,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
12.03.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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