Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,76 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe das Jahr 2026 mit übertroffenen Erwartungen eingeläutet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag nach Geschäftszahlen. Das weiterhin solide Abschneiden im Bereich der Spezialchemikalien - insbesondere bei Kreatin und Nitroguanidin - habe im ersten Quartal zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Profitabilität geführt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
168,00 €
|Abst. Kursziel*:
16,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
180,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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