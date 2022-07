Aktie in diesem Artikel Amazon 107,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 144 US-Dollar belassen. Amazon ist laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie aktuell der am wenigsten stark empfohlene Megacap des Analysten Brad Erickson im Vergleich mit Meta und Google. Dies bekräftigte der Experte nach einem Gespräch mit dem Chef eines Amazon-Aggregatoren, das durchwachsene Erkenntnisse für die Aktie des Handelsriesen ergeben habe./ag/bek