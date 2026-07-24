Apple Aktie
Marktkap. 4,28 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 299,88 auf 308,92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der vorgezogenen Nachfrage nach dem iPhone 17 und positiven Währungseffekten habe er seine Prognose für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns angehoben, schrieb Edison Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Bruttomarge jedoch schraubte er seine Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Gewinn je Aktie herunter. Mit beiden liege er unter den Markterwartungen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 308,92
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 333,02
|Abst. Kursziel*:
-7,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 334,22
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 314,65
*zum Zeitpunkt der Analyse
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