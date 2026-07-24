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Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

13:16 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 299,88 auf 308,92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der vorgezogenen Nachfrage nach dem iPhone 17 und positiven Währungseffekten habe er seine Prognose für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns angehoben, schrieb Edison Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Bruttomarge jedoch schraubte er seine Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Gewinn je Aktie herunter. Mit beiden liege er unter den Markterwartungen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 308,92
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 333,02		 Abst. Kursziel*:
-7,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 334,22		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,57%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 314,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

13:16 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG
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