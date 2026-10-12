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Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

08:56 Uhr
arGEN-X Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 954 auf 959 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten aus der Phase-3-Studie EMPASSION für das Präparat Empasiprubart zur Behandlung der multifokalen motorischen Neuropathie (MMN) würden für das vierte Quartal 2026 erwartet, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Auf Basis der Phase-2-Daten, des Studiendesigns, statistischer Simulationen sowie dem Feedback von Ärzten sei mit positiven Ergebnissen zu rechnen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
959,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
754,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
758,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,52%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
962,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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