ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der führende Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie profitiere davon, dass deren Wachstum vom zunehmenden Einsatz von Chips in elektronischen Geräten wie Smartphones, PCs und Servern sowie in der Autobranche angetrieben werde, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 09:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





