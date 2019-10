NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ASML vor Quartalszahlen von 245 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne bei dem Chipindustrie-Ausrüster mit soliden Resultaten - trotz möglicher Verschiebungen bei EUV-Lithografiesystemen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie. Der EUV-Ausblick für 2020 und die Margenentwicklung könnten nach den Zahlen die Kurse bewegen, langfristig aber bleibe die Story für ASML positiv. Ende 2020 halte er eine Erholung der Investitionen durch die Halbleiterbranche für möglich./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 18:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 18:48 / ET



