DAX 24.808 -0,8%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.868 -0,2%Top 10 Crypto 8,3720 +0,5%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 55.993 -0,8%Euro 1,1461 +0,0%Öl 84,61 -0,4%Gold 4.024 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 IBM 851399 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf den Iran: DAX gibt nach -- Uber übernimmt Delivery Hero -- ÍBM, Infineon, HENSOLDT, AST SpaceMobile, NVIDIA, Disney, EVOTEC, Alibaba, BYD, TSMC, Samsung. SK hynix im Fokus
Top News
Unentschlossenheit der Anleger: DAX notiert leichter - Blick richtet sich auf Berichtssaison Unentschlossenheit der Anleger: DAX notiert leichter - Blick richtet sich auf Berichtssaison
Milliarden-Paukenschlag im Liefermarkt: Uber will Delivery Hero übernehmen - Aktie dreht ins Plus Milliarden-Paukenschlag im Liefermarkt: Uber will Delivery Hero übernehmen - Aktie dreht ins Plus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.554,40 EUR -22,20 EUR -1,41 %
STU
1.442,40 CHF +16,40 CHF +1,15 %
SWX
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 599,63 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

13:21 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.554,40 EUR -22,20 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen und Prognosen von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Märkte müssten realisieren, dass der Ausrüster der Halbleiterindustrie auf eine andere Art und Weise Prognosen stelle als früher, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen die Schätzungen für die Produktionskapazitäten 2027 noch einmal nach oben schraubt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.559,40 €		 Abst. Kursziel*:
34,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.554,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,10%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.056,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 ASML NV Outperform Bernstein Research
10:51 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Gewinnmitnahmen Auf Micron, AMD & Co. folgend: Aktien von SK hynix und Samsung brechen nach Kurssprung ein Auf Micron, AMD & Co. folgend: Aktien von SK hynix und Samsung brechen nach Kurssprung ein
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Verluste
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Der Xtrackers MSCI World ex USA zeigt, wie die ganze übrige Welt in einem Produkt aussieht, um die USA im Depot bewusst zurückzustufen
finanzen.net Hot Stocks heute: IBM stürzt 25 % ab! ASML liefert Rekordzahlen - DWS vor dem nächsten Kursschub?
dpa-afx ASML-Aktie geht die Luft aus: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus
Benzinga Jim Cramer Says ASML Rally Reflects AI Market &#39;Mood&#39; as Shay Boloor Calls ASML the &#39;Toll Road&#39; of the AI Revolution
Benzinga ASML Holding Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
MotleyFool ASML (ASML) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In ASML Holding 15 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga 57 Economists Wrong On Inflation; ASML Earnings Bring Optimism To AI Trade
MotleyFool Is ASML Holding a Buy After Its Latest Earnings Report?
Benzinga ASML Still Gets One-Fifth of Revenue from China Despite the Chip War
Benzinga Intel Has Reached ‘Very Important Milestone’ With Its $400 Million Chipmaking Machine, ASML CEO Says
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen