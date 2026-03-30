AstraZeneca Aktie
Marktkap. 255,29 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie bei Kindern seien erfolgreich ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies verringere die Risiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
169,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:06
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG