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ISIN GB0009895292

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Symbol AZN

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

13:06 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
169,75 EUR 0,85 EUR 0,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie bei Kindern seien erfolgreich ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies verringere die Risiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 09:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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