AstraZeneca Aktie
Marktkap. 255,29 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie liege er über den Konsensprognosen, schrieb James Gordon in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem rechne er mit einem soliden Jahresauftakt des Pharmakonzerns, der die Jahresziele aber wohl nur bestätigen dürfte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
165,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
169,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,51 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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