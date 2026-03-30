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Symbol AZN

Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

09:46 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
170,15 EUR 1,25 EUR 0,74%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie liege er über den Konsensprognosen, schrieb James Gordon in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem rechne er mit einem soliden Jahresauftakt des Pharmakonzerns, der die Jahresziele aber wohl nur bestätigen dürfte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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