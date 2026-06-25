DAX 24.682 -1,3%ESt50 6.224 -0,7%MSCI World 4.755 +0,0%Top 10 Crypto 7,8000 +2,1%Nas 25.400 +0,2%Bitcoin 52.934 +0,7%Euro 1,1407 +0,3%Öl 71,90 -3,9%Gold 4.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
KI-Sorgen kehren vor dem Wochenende zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck KI-Sorgen kehren vor dem Wochenende zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AXA Aktie

Kaufen
Verkaufen
AXA Aktien-Sparplan
43,12 EUR +0,16 EUR +0,37 %
STU
43,01 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
HAML
finanzen.net zero
AXA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 87,97 Mrd. EUR

KGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855705

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AXAHF

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

17:26 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
43,12 EUR 0,16 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Halbjahreszahlen des Versicherers Ende Juli habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für 2027 und 2028 um ein beziehungsweise zwei Prozent angehoben, schrieb Farooq Hanif in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im laufenden Jahr traut er Axa ein achtprozentiges EPS-Wachstum zu und sieht sich damit über dem Marktkonsens. Die Aktie bleibe zudem günstig bewertet./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,22 €		 Abst. Kursziel*:
15,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,96%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

17:26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.26 AXA Overweight Barclays Capital
07.05.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

finanzen.net Lohnende AXA-Anlage? EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net iShares STOXX Europe 600 Insurance ETF: gebündelt auf Europas Versicherer mit hoher Dividende
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Big Call Screening: Procter & Gamble, Krones, AXA, Duke Energy
TraderFox AXA überzeugt mit moderater Bewertung und exzellenten Wachstumsperspektiven - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Long-Einstieg mit einem Hebelderivat an!
TraderFox Stocks in Action: AXA, Allianz, Rheinmetall, Flatex und AT&S.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.06.26
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Profit mit CAT-Bonds: Sind Katastrophenanleihen auch für Privatanleger interessant?
EN, AXA 2025 AXA SA Article 29 Report
Financial Times Axa chief Thomas Buberl: ‘We need to adjust our definition of war’
EN, AXA Mental health: although screens can play a negative role, more than 6 out of 10 people turn to artificial intelligence for psychological support
EN, AXA AXA announces the placement of Euro 750 million Tier 2 dated subordinated notes due 2056
EN, AXA AXA published today its 2025 Group Solvency and Financial Condition Report
EN, AXA 1Q26 Activity Indicators
EN, AXA AXA announces the results of its Shareholders' Meeting
EN, AXA The AXA Foundation for Human Progress and École normale supérieure announce the launch of Re-Contract
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen