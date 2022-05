ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum ersten Quartal von 5,50 auf 5,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Pamela Zuluaga erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für die spanische Bank für die Jahre 2022 und 2023. Sie begründete dies mit Währungsentwicklungen, dem ermutigenden Ausblick für die Nettozinserträge und einem besser als erwarteten Jahresstart im Handelsgeschäft. Vorsichtig gestimmt bleibt sie aber für die Aktivitäten in der Türkei./tih/eas