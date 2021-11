NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 6,70 auf 6,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Bank mit Blick auf die angestrebte Komplettübernahme der türkischen Garanti Bank sowie die jüngste Invstorenveranstaltung der Spanier./gl/tih