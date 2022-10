NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 6,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms überarbeitete vor den Quartalszahlen der spanischen Bank seine Schätzungen leicht. In seiner am Donnerstag vorliegenden Studie hob er den Vorsteuergewinn für das Geschäftsjahr 2023 an und verwies dafür vor allem auf die Aufwertung des mexikanischen Peso im Vergleich zum Euro./ck/nas