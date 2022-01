FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Beiersdorf von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 105 Euro angehoben. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns biete erhebliche langfristige Chancen zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf schwächere Zahlen zum vierten Quartal müssten sich die Anleger gedulden, in den kommenden zwölf Monaten werde sich die Stärke des Kerngeschäfts aber zeigen./edh/nas