FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen diesjährigen Gewinnschätzungen vor. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern bleibe auf längere Sicht unter den von der Bank beobacheten Aktien eine der attraktivsten Anlagemöglichkeiten./tih/gl