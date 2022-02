Aktie in diesem Artikel Beiersdorf AG 90,74 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung der Papiere von Beiersdorf bei einem Kursziel von 105 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Der nun verantwortliche Analyst Eamonn Ferry traut den Hamburgern ein Wachstum aus eigener Kraft von im Schnitt 4 bis 5 Prozent jährlich zu. Es könne auch mehr werden, wenn die Innovationspipeline Früchte trage, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 08:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.