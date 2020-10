LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Körper- und Hautpflegesparte habe aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Klebstoffsparte Tesa habe eine starke Entwicklung genommen - vor allem in Asien im Geschäft mit der Elektronikindustrie./tih/bek