NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Mit seinem dritten Quartal habe der Konsumgüterhersteller nicht beruhigt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Start einer möglichen Wende zum Positiven sei dies nicht gewesen./ajx/he