ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die Mehrheitsübernahme am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive (BBA) werde das Ergebnis je Aktie um rund 15 Prozent steigern, was seine Schätzungen aber schon berücksichtigten, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie./g/mis