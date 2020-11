NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Umfrage auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Erfolg des voll elektrischen Modells iX hänge viel mehr vom Design ab, als von den technischen Möglichkeiten, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx