Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 135 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson geht davon aus, dass die Franzosen die Markterwartungen dank besserer Ertragsentwicklung im dritten Quartal übertroffen haben, wie er am Montag schrieb. Er liegt mit seiner Prognose für den Überschuss um etwa 12 Prozent über dem Konsens. Der Experte hebt zudem die historisch relativ niedrige Bewertung hervor, trotz der guten Ertragsentwicklung, besserer Kostenkontrolle und einer Kernkapitalquote von 13 Prozent./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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