BNP Paribas Aktie
Marktkap. 92,78 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
AI Analyse
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 135 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson geht davon aus, dass die Franzosen die Markterwartungen dank besserer Ertragsentwicklung im dritten Quartal übertroffen haben, wie er am Montag schrieb. Er liegt mit seiner Prognose für den Überschuss um etwa 12 Prozent über dem Konsens. Der Experte hebt zudem die historisch relativ niedrige Bewertung hervor, trotz der guten Ertragsentwicklung, besserer Kostenkontrolle und einer Kernkapitalquote von 13 Prozent./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
139,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,87 €
|Abst. Kursziel*:
61,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,61%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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