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Symbol BNPQF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

14:56 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
85,48 EUR 1,83 EUR 2,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 135 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson geht davon aus, dass die Franzosen die Markterwartungen dank besserer Ertragsentwicklung im dritten Quartal übertroffen haben, wie er am Montag schrieb. Er liegt mit seiner Prognose für den Überschuss um etwa 12 Prozent über dem Konsens. Der Experte hebt zudem die historisch relativ niedrige Bewertung hervor, trotz der guten Ertragsentwicklung, besserer Kostenkontrolle und einer Kernkapitalquote von 13 Prozent./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,87 €		 Abst. Kursziel*:
61,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,61%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

14:56 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
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