Credit Suisse Group

BNP Paribas Outperform

15:46 Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die französische Großbank dürfte im Segment Global Markets und in puncto Qualität der Aktiva ein starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die BNP-Aktie bleibt sein "Top Pick" im Sektor mit Blick auf die Kapitalrenditen./edh/nas

