NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das dritte Quartal der Bank sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienrückkäufe hätte unterdessen früher als erwartet begonnen./mf/ck