BP Aktie
Marktkap. 91,48 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die Sparte Customer & Products dürfte ein deutlich höheres operatives Ergebnis (Ebit) verzeichnet haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,16 £
|Abst. Kursziel*:
0,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.