DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,2%MSCI World 4.862 +0,1%Top 10 Crypto 8,4370 +0,4%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.748 -0,2%Euro 1,1441 +0,2%Öl 85,29 +0,7%Gold 4.024 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 IBM 851399 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y EVOTEC 566480 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker - KOSPI zieht an -- NEL mit höherem Verlust, aber kräftigem Plus beim Auftragseingang -- Schaeffler, ASML, Rio Tinto im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich - Die besten Robo-Advisor im Test
Dropbox implementiert ChatGPT und Claude Modelle! Können diese die rückläufigen Nutzerzahlen stoppen? Dropbox implementiert ChatGPT und Claude Modelle! Können diese die rückläufigen Nutzerzahlen stoppen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
6,04 EUR ±0,00 EUR -0,05 %
STU
6,04 EUR +0,01 EUR +0,13 %
HAML
finanzen.net zero
BP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 91,48 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

08:01 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,04 EUR 0,00 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die Sparte Customer & Products dürfte ein deutlich höheres operatives Ergebnis (Ebit) verzeichnet haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,16 £		 Abst. Kursziel*:
0,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

14.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 BP Buy UBS AG
09.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Iran-Konflikt im Blick BP-Aktie dennoch im Plus: Rückgang bei 2Q-Upstream-Ölproduktion erwartet BP-Aktie dennoch im Plus: Rückgang bei 2Q-Upstream-Ölproduktion erwartet
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus
finanzen.net BP Aktie News: BP steigt am Nachmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 verliert am Mittag
finanzen.net BP Aktie News: BP schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus
Benzinga Why Is BP Stock Gaining Tuesday?
reNEWS BP expects $1bn impairment in transition business
Zacks BP (BP) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks BP (BP) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Zacks BP Streamlines Portfolio Through Bay du Nord Stake Sale to EQNR
reNEWS Lightsource bp gets nod for 102MW Irish solar site
Zacks BP p.l.c. (BP) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
reNEWS JERA Nex bp takes bigger slice of Belgian offshore sites
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen