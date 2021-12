MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Brenntag von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 85 Euro angehoben. In anhaltend volatilen Zeiten könnte der Chemikalienhändler so eine Art sicherer Hafen für Investoren sein, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Brenntag befinde sich auf solidem Wachstumspfad mit zahlreichen Übernahmemöglichkeiten./ajx/bek