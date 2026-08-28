Broadcom Aktie
Marktkap. 1,51 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
AI Analyse
Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Halbleiter-Konzern sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Harlan Sur in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das Unternehmen mit seiner Prognose für das Schlussquartal positiv überraschen. Der Experte verwies auf den starken Ausbau der Produktion des spezialisierten KI-Computerprozessors TPUv8i in der zweiten Jahreshälfte und die starke Nachfrage im Netzwerkbereich./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 00:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 580,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 371,41
|Abst. Kursziel*:
56,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 369,65
|Abst. Kursziel aktuell:
56,91%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 513,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Broadcom
|20:46
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:46
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:46
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.06.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.19
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC