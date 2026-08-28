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Broadcom Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Broadcom Overweight

20:46 Uhr
Broadcom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Broadcom
318,30 EUR -0,20 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Halbleiter-Konzern sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Harlan Sur in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das Unternehmen mit seiner Prognose für das Schlussquartal positiv überraschen. Der Experte verwies auf den starken Ausbau der Produktion des spezialisierten KI-Computerprozessors TPUv8i in der zweiten Jahreshälfte und die starke Nachfrage im Netzwerkbereich./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 00:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Overweight

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 580,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 371,41		 Abst. Kursziel*:
56,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 369,65		 Abst. Kursziel aktuell:
56,91%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 513,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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