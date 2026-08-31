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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

17:11 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
71,22 EUR -0,08 EUR -0,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Reifenhersteller von höheren Margen in Europa und Asien als in Nordamerika berichtet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenzial liege vor allem in einer besseren Profitabilität im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa und Nordamerika./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,44 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,52%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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