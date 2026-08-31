Continental Aktie
Marktkap. 14 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Reifenhersteller von höheren Margen in Europa und Asien als in Nordamerika berichtet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenzial liege vor allem in einer besseren Profitabilität im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa und Nordamerika./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,44 €
|Abst. Kursziel*:
9,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,52%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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